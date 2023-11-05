В ДНЦ ФПД создали метод прогноза по генам приступов астмы во влажную погоду

Ученые Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания" (ДНЦ ФПД) разработали способ прогнозирования рисков обострения бронхиальной астмы в сезон с высокой влажностью воздуха.
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