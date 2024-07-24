Вызывайте полис: ФАС закрепит в законе право заемщиков выбирать страховую

ФАС предложит закрепить в законе право заемщиков выбирать страховую. Сейчас это прописано в постановлении правительства, которое действует до сентября 2025-го, но большинство банков всё равно не сообщают заемщикам о возможности выбирать страховщика, сообщил «Известиям» замруководителя антимонопольной службы Андрей Кашеваров.
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