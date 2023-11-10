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RE Village на iPhone, больше деталей AC Red, Mass Effect 5 в 2029, дата 2-го сезона «Аркейн»…

Valve готовит к выпуску SteamDeck OLED, SteamDeck 2 появится через 2-3 года; новая Mass Effect может выйти только в 2029-м году; состоялся релиз «злой» стратегии Dungeons 4; в Assassin’s Creed Codename Red геймплей за каждого из героев будет иметь свои особенности; Warner Bros.

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