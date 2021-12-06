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Голикова: в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 53,7%

Голикова: в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 53,7%

В Москве этот показатель — 72,1%, в Подмосковье — 72,5%. Как заявила вице-премьер, вакцинацию от коронавируса первым компонентом в стране провели более 72 млн раз, полностью — почти 64 млн раз.

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