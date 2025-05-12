В Москве стартовал отборочный этап чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

В Москве уже более 1,6 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), среди которых подростки, студенты и специалисты, подали заявки на участие в отборочном туре чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2025».
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