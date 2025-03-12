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Билялетдинов: Овечкин на пути к новому рекорду НХЛ, Гретцки будет побит!

Билялетдинов: Овечкин на пути к новому рекорду НХЛ, Гретцки будет побит!

Экс-тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов уверен, что Александр Овечкин может побить рекорд Гретцки в текущем сезоне НХЛ.

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