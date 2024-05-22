Как менялось отношение подданных Великобритании к простолюдинам в королевской семье, и почему сегодня мезальянсы встречаются с большим восторгом, чем династические союзы.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, 12 октября 2018 гПять лет назад принцесса Евгения Виктория Хелена Йоркская вышла замуж за простого продавца текилы, с которым свободно встречалась уже несколько лет.
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