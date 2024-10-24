Полиция пресекла работу нарколаборатории в Амурской области, уничтожив более 450 граммов мефедрона

В Амурской области полиция обнаружила и закрыла нелегальную лабораторию по производству мефедрона. Она работала в гараже жителя региона, 1999 года рождения, который вместе с напарником занимался этим незаконным бизнесом с апреля по июнь текущего года.
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