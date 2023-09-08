Русская весна

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Ракетный удар нанесён по цели в Кривом Роге (ФОТО)

Ракетный удар нанесён по цели в Кривом Роге (ФОТО)

Ракетный удар нанесён по цели в Кривом Роге утром 8 сентября. Сначала в соцсетях появились фотографии густого столба дыма, поднимающегося над районом прилёта, затем местные власти сообщили, что мощным ударом уничтожено одно из зданий МВД Украины.

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