Трамп требует миллионы долларов компенсации. На кого он подал жалобу

Дональд Трамп подал жалобу на Министерство юстиции США и требует возмещения ущерба в размере 100 миллионов долларов за попытку «политического преследования» во время обыска его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, проведенного в 2022 году ФБР, которое искало секретные документы.