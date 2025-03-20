Эксперты считают, что астронавтам, застрявшим на МКС, грозят боли в спине до конца жизни

Американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор, вернувшиеся на Землю после девятимесячной миссии на Международной космической станции (МКС), могут столкнуться с хроническими болями в спине на протяжении всей жизни, сообщает Daily Mail, ссылаясь на мнение экспертов .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии