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Эксперты считают, что астронавтам, застрявшим на МКС, грозят боли в спине до конца жизни

Эксперты считают, что астронавтам, застрявшим на МКС, грозят боли в спине до конца жизни

Американские астронавты Сунита Уильямс и Барри Уилмор, вернувшиеся на Землю после девятимесячной миссии на Международной космической станции (МКС), могут столкнуться с хроническими болями в спине на протяжении всей жизни, сообщает Daily Mail, ссылаясь на мнение экспертов .

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