ВАИ в зоне СВО поздравила водителей с Днем военного автомобилиста

В зоне специальной операции на одной из оживленных магистралей в Луганской Народной Республике сотрудники Военной автомобильной инспекции Центрального военного округа поздравили военных водителей с их профессиональным праздником - Днем военного автомобилиста.
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