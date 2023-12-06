Армия РФ рывком продвинулась вдоль ж/д под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 6 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Армия РФ рывком продвинулась вдоль ж/д под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 6 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новостиКарта боевых действий на Украине сегодня, к утру 6 декабря 2023 г.