Нейробиологи раскрывают тайны щекотки: новый подход к изучению сенсорики

Группа нейробиологов из Университета Радбауда (Нидерланды) представила инновационный подход к изучению феномена щекотки — ощущения, которое с древности вызывало любопытство философов, но до сих пор оставалось малоизученным в научной среде.
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