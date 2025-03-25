Громкий скандал с благородным металлом может разразиться в самое ближайшее время. И причиной тому может стать жесткая политика главы США Дональда Трампа.
Китайцы раскусили аферу с золотыми слитками: Трамп сцепился с ФРС, а за спиной призрак Кеннеди...
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Когда-то мелькало в прессе о махинациях ФРС США с золотыми слитками , но как-то быстро забылось -затерлось . Аферисты и Англия и США , госдолг у которых зашкаливает , а как еще выманить у дураков золото .........Да уже давно нет никакого золота ни у одних , ни у других , сплошной обман и блеф ............Но как говорится - сколько веревочке не виться , конец будет . Может ,вот он и приближается
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17 час.
Людмила Фирстова
Лариса, попытка проверить одному президенту уже стоило жизни ...
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7 час.
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