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РИА: Гражданина Латвии экстрадировали в США по делу о якобы связях с Россией

РИА: Гражданина Латвии экстрадировали в США по делу о якобы связях с Россией

Гражданин Латвийской Республики Олег Чистяков был перевезен в Соединенные Штаты в ходе уголовного расследования о якобы совершаемых им поставок в Российскую Федерацию деталей для авиационных систем в рамках санкций, введенных западными странами.

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