В Госдепе заявили, что США и НАТО не рассматривают возможность отправки военных инструкторов на Украину

НАТО и США сейчас возможность отправки военных инструкторов на Украину, заявила постпред Соединённых Штатов при Альянсе Джулианн Смит на встрече с вашингтонской Группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС.
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