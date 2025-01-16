В Госдуме предложили повысить выплачиваемый остаток маткапитала до 20 тысяч

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Депутаты Госдумы готовят законопроект, повышающий до 20 тысяч рублей максимальный размер остатка материнского капитала, который родители могут снять в качестве единовременной выплаты.
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