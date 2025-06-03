Подойти к Троицкому в ДНР позволило уничтожение элитного подразделения БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 3 июня. /ТАСС/. Уничтожение операторов подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» позволило российским войскам войти в Троицкое в ДНР, рассказал ТАСС командир взвода БПЛА 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Даниил Иванов.
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