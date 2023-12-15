15 забавных смс-фрагментов, ставших хитами в сети

Как быстро и надолго запомнить схему управления коробкой передач? Как рассказать о себе арендодателю, если вы хотите снять понравившуюся квартиру? По каким магазинам нужно водить свою девушку? Авторы этих смс-фрагментов знают все эти ответы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии