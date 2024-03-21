Нулевая скидка на российскую нефть, доля рубля в экспорте России и рост спроса на СПГ

Natalija Osminina

Интересно автор пишет: "решать проблему с оборудованием для спг наши газовики будут как минимум несколько лет, при этом стоить это будет дорого." "НЕСКОЛЬКО ЛЕТ"?? и "ДОРОГО"? В смысле всё это время в голове у автора (и судя по всему ВЕЧНО будет однополярный мир и нынешние деньги??? И это при идущей сейчас Третьей Мировой? Смешно...