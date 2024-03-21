1. Как я и предсказывал, наши нефтяники решили проблемы с экспортом нефти. Санкции провалились.
Нулевая скидка на российскую нефть, доля рубля в экспорте России и рост спроса на СПГ
Комментарии
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Natalija Osminina
Интересно автор пишет: "решать проблему с оборудованием для спг наши газовики будут как минимум несколько лет, при этом стоить это будет дорого." "НЕСКОЛЬКО ЛЕТ"?? и "ДОРОГО"? В смысле всё это время в голове у автора (и судя по всему ВЕЧНО будет однополярный мир и нынешние деньги??? И это при идущей сейчас Третьей Мировой? Смешно...
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1 д.
Sergiy Che
Это не к третьей мировой рептилоиды готовятся жертвоприношеньями?? - https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43315069731/Strashnaya-novost-Keyt-Middlton-ubita-ZHertvoprinoshenie-illyumi?utm_source=mirtesen&utm_campaign=absoluterating&utm_content=14334522&utm_term=42910
Страшная новость. Кейт Миддлтон убита? Жертвоприношение иллюминатов - Абсолютный рейтинг - 21 марта
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22 час.
Natalija Osminina
Не интересуюсь.
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22 час.
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