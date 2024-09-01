Дети приезжих закидали камнями прихожан в Москве: храм Серафима Саровского

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Комментарии
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Andrey
Родители должны оплатить все ремонты и семьями выехать в свои кишлаки. Если власть в России является действительно властью, а не урной для плевков.
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5 час.
salnikovoleg salnikov
Ты попробуй так поведи себя как эти зверёныши в их кишлачной мечети - посмотрим сколько секунд ты проживешь и какой смертью умрёшь - в лучшем случае тебе, как барану глотку перережут - а скорее всего просто заживо сожгут.
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2 час.
Анна Зареченская
Наша власть этому способствует. Путину нет никакой веры.
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1 час.

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