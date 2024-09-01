Avia.pro - СМИ Ну вот, на радость нам всем, российская реальность снова подкинула сюжет для очередного эпизода многосерийного сериала «Культурное обогащение на практике».
Дети приезжих закидали камнями прихожан в Москве: храм Серафима Саровского
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
A
Andrey
Родители должны оплатить все ремонты и семьями выехать в свои кишлаки. Если власть в России является действительно властью, а не урной для плевков.
Ответить
5 час.
salnikovoleg salnikov
Ты попробуй так поведи себя как эти зверёныши в их кишлачной мечети - посмотрим сколько секунд ты проживешь и какой смертью умрёшь - в лучшем случае тебе, как барану глотку перережут - а скорее всего просто заживо сожгут.
Ответить
2 час.
Анна Зареченская
Наша власть этому способствует. Путину нет никакой веры.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии