Дети приезжих закидали камнями прихожан в Москве: храм Серафима Саровского

Родители должны оплатить все ремонты и семьями выехать в свои кишлаки. Если власть в России является действительно властью, а не урной для плевков.

salnikovoleg salnikov

Ты попробуй так поведи себя как эти зверёныши в их кишлачной мечети - посмотрим сколько секунд ты проживешь и какой смертью умрёшь - в лучшем случае тебе, как барану глотку перережут - а скорее всего просто заживо сожгут.