Бот по вопросам медицины собрал почти 385 тысячи жалоб в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут записаться к врачу через чат-бот Денис в мессенджере «Макс». Перед оформлением записи цифровой помощник уточняет симптомы, анализирует ответы и подбирает специалиста.
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