Убийства под копирку: Мигранты устроили охоту в православных храмах. Расправа в самом центре Москвы

Царьград Коллаж Царьграда Дерзкое убийство в центре Москвы распахнуло двери в новую реальность: выходец из Узбекистана прямо в православном храме с особой жестокостью зарезал татарина, принявшего Православие.
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