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Убийства под копирку: Мигранты устроили охоту в православных храмах. Расправа в самом центре Москвы

Убийства под копирку: Мигранты устроили охоту в православных храмах. Расправа в самом центре Москвы

Царьград Коллаж Царьграда Дерзкое убийство в центре Москвы распахнуло двери в новую реальность: выходец из Узбекистана прямо в православном храме с особой жестокостью зарезал татарина, принявшего Православие.

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Комментарии
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Одиссей
&quot;А вот потом жители России, когда наступит полный амбец и будут наводить порядок.&quot; Вот именно. Это сейчас вопрос можно решить мирно и бескровно. А вот что будет потом, когда мигранты перегнут-таки палку - не дай Бог!!
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48 мин.
Владислав Владислав
Твари мигрантские!!
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18 мин.
Владислав Владислав
Надо гнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья!!
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17 мин.
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