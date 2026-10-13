Удар по очередям: Как в России решили проблему с поставками бензина Анастасия Бунина заявила НСН, что местные власти контролируют ситуацию и с независимыми АЗС в регионах.
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