В России призвали к экспериментам для борьбы с дронами ВСУ

Для борьбы с дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно не бояться проводить эксперименты. К этому призвал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, сообщает ТАСС.
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