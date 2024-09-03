В России призвали к экспериментам для борьбы с дронами ВСУ

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Для борьбы с дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно не бояться проводить эксперименты. К этому призвал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, сообщает ТАСС.