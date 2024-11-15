На Смоленщине начнут вручать подарочные наборы для новорожденных

Об этом стало известно на заседании комитета Смоленской областной Думы по социальной политике. Основным вопросом повестки стало обсуждение в первом чтении проекта бюджета региона на 2025 год и последующий двухлетний период.
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