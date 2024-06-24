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Русские освободили Новоалександровку: Проблемы ВСУ под Дзержинском. Трагедия в Севастополе. Угрозы от Сеула – Горячая сводка СВО

Русские освободили Новоалександровку: Проблемы ВСУ под Дзержинском. Трагедия в Севастополе. Угрозы от Сеула – Горячая сводка СВО

Фото: globallookpress.com / MOD RussiaСегодня 1,7K прочитали На фоне непрекращающихся неудач на фронте, ВСУ переключились на удары по территории России с использованием западных ракет.

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