Сотрудники центрального аппарата СК России провели патриотические мероприятия в Брянской области

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина сотрудники управления общественно-политической работы в рамках Всероссийской патриотической эстафеты ведомства «Вместе – к Победе» провели ряд мероприятий в Брянской области.
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