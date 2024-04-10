Гибель Аркадия Гайдара: какой подвиг совершил детский писатель

Биографию Аркадия Гайдара в Советском Союзе в общих чертах изучал каждый школьник. Именно в общих. Знали, что он в Гражданскую командовал полком в очень раннем возрасте, после войны писал детские книжки, а потом героически погиб в самом начале Великой Отечественной войны.