Особо «идейных» в рядах украинских войск становится все меньше, враг не оказывает серьезного сопротивления на кураховском направлении, заявил российский военнослужащий штурмового отряда с позывным «Аю», 28 ноября ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.