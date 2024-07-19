Ким Чен Ын выразил солидарность с проводимой РФ специальной военной операцией

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе встречи с российской военной делегацией во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.