Кандидат в президенты США предложил заключить сделку с Путиным

МОСКВА, 3 ноября, ФедералПресс. Кандидат в президенты Соединенных Штатов Вивек Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году предложит российскому лидеру Владимиру Путину сделку, условия которой предполагают отказ от идеи вступления Украины в НАТО и разрыв связей РФ и КНР.