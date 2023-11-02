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ФедералПресс

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Кандидат в президенты США предложил заключить сделку с Путиным

Кандидат в президенты США предложил заключить сделку с Путиным

МОСКВА, 3 ноября, ФедералПресс. Кандидат в президенты Соединенных Штатов Вивек Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году предложит российскому лидеру Владимиру Путину сделку, условия которой предполагают отказ от идеи вступления Украины в НАТО и разрыв связей РФ и КНР.

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