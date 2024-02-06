В ЧелГУ появится новый факультет индустрии спорта и туризма

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) появится новый факультет «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» для подготовки специалистов по направлениям «Менеджмент спортивной индустрии и туризма» и «Экскурсионная и инструкторская деятельность».