В ЧелГУ появится новый факультет индустрии спорта и туризма

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) появится новый факультет «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» для подготовки специалистов по направлениям «Менеджмент спортивной индустрии и туризма» и «Экскурсионная и инструкторская деятельность».
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