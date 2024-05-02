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Артур Даниелян: «Хочу провести хорошие следующие сезоны, чтобы не остаться в низах, на которых я нахожусь»

«Остался доволен последним стартом плюс-минус, рад, что на позитивной ноте завершил этот сезон, рад, что большая часть (залечивания) травмы позади, еще впереди небольшая работа предстоит, чтобы завершить это дело с концами.

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