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«Обогнали шейхов не по безопасности, а по масштабам вранья». Новак рассказал о выделяемых средствах на защиту НПЗ

«Обогнали шейхов не по безопасности, а по масштабам вранья». Новак рассказал о выделяемых средствах на защиту НПЗ

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, выступая на полях Восточного экономического форума, сообщил, что на обеспечение безопасности российских нефтеперерабатывающих заводов были направлены серьезные финансовые ресурсы.

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