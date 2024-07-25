Зеленый свет поможет от боли

Разве возможно, чтобы что-то настолько безобидное и повсеместное, как зеленый свет, могло уменьшить боль? Однако именно это утверждают несколько исследований, проведенных на животных и, предварительно, на людях.
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