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Суд взыскал с Людмилы Авдюхиной более 38 млн рублей в пользу "Жилфонд Барнаул"

Суд взыскал с Людмилы Авдюхиной более 38 млн рублей в пользу "Жилфонд Барнаул"

Костромской районный суд Костромской области взыскал с бывшего директора агентства недвижимости "Жилфонд Барнаул" Людмилы Авдюхиной более 38,5 млн рублей в пользу организации.

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