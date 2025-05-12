Клаксон
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Клаксон

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Как изменились цены на запчасти для «китайцев»

Как изменились цены на запчасти для «китайцев»

За месяц запчасти на китайские автомобили подорожали на 2,1%. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для китайских легковых автомобилей от агрегаторов.

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