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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушенков о собаке мальтипу: «Мне за 150 000 рублей из Калининграда привезли, в Москве 250-300 тысяч стоила бы. А есть совсем маленькие – за миллион, в карман можно положить»

– У тебя есть собака, что за порода? – Мальтипу (помесь мальтийской болонки и пуделя – Спортс’‘). – Это вот эта маленькая? – Ну нет, не сказал бы, что прямо маленькая.

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