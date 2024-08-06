Осень наступит раньше, доставайте куртки и кофты: синоптики рассказали, к чему готовиться, и какой будет погода до 15 августа 2024 года Ольга БезродняяВ ближайшие дни ожидать потепления не стоит — метеорологи России прогнозируют осеннюю погоду с прохладными температурами и возможными дождями.
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