Осень наступит раньше, доставайте куртки и кофты: синоптики рассказали, к чему готовиться, и какой будет погода до 15 августа 2024 года Ольга БезродняяВ ближайшие дни ожидать потепления не стоит — метеорологи России прогнозируют осеннюю погоду с прохладными температурами и возможными дождями.