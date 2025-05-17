«Бесовские стражи»: испытания души после смерти в православной традиции Ирина ВальковаКогда человек умирает, на этом его земной путь заканчивается — но в христианской традиции считается, что это только начало самого важного путешествия.
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