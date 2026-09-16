Искусство инвест-питча: как общаться с инвесторами и банками, чтобы получить деньги

Михаил Свободин - Управляющий партнер VS Consulting. Привлечение финансирования, будь то заемный капитал от банков или венчурные инвестиции, — один из самых стрессовых этапов для любого бизнеса.
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