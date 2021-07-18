«Зенит» взял Суперкубок, «Сент-Луис» не защитит Тарасенко, Ферстаппен выиграл первую спринт-квалификацию, Жиру перешел в «Милан» и другие новости утра

1. «Зенит» взял 6-й Суперкубок России, развалив «Локомотив» (3:0). Для Сергея Семака это шестой трофей в карьере тренера, а для Артема Дзюбы – 9-й титул с «Зенитом».
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