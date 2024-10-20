Из Золушки в принцессу: почему улицу Дражинского в Ялте называют душой города

В 30-х годах XIX столетия Ялта уже всерьёз намеревалась превратиться из Золушки в принцессу. Улица Массандровская, нынешняя Дражинского, что протянулась по склонам Поликуровского холма, стала первой нитью драгоценных бусин – достопримечательностей, историй, судеб – в будущем роскошном ожерелье.