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Из Золушки в принцессу: почему улицу Дражинского в Ялте называют душой города

Из Золушки в принцессу: почему улицу Дражинского в Ялте называют душой города

В 30-х годах XIX столетия Ялта уже всерьёз намеревалась превратиться из Золушки в принцессу. Улица Массандровская, нынешняя Дражинского, что протянулась по склонам Поликуровского холма, стала первой нитью драгоценных бусин – достопримечательностей, историй, судеб – в будущем роскошном ожерелье.

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