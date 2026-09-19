Сын сказал мне, что вернёт деньги россиянину, который оплатил ему свадьбу, — Трамп. Ранее сообщалось, что российский бизнесмен и президент Международной боксерской ассоциации Умар Кремлёв оплатил часть расходов на организацию мероприятия, которое состоялось на Багамах.
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