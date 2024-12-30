Кобахидзе призвал Саакашвили быть осторожнее в заявлениях

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал быть осторожным в высказываниях экс-президента Михаила Саакашвили, который хочет, чтобы основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили покинул страну как бывший сирийский лидер Башар Асад.
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