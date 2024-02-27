Захарова уличила США в признании диктата третьим странам после слов об Израиле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова коллеги из Госдепа США Мэтью Миллера о том, что Израиль является суверенным государством, а Вашингтон не диктует таким странам, что делать.
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