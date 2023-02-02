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«Кремонезе» – первый за 18 лет новичок Серии А, вышедший в 1/2 финала Кубка Италии

«Кремонезе» обыграл «Рому» (2:1) в 1/4 финала Кубка Италии. «Тигры» стали первым за 18 лет новичком Серии А, вышедшим в полуфинал кубкового турнира.

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