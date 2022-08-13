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Кошель рассказал, как будут срывать референдумы: теракты и кровавые расправы

Кошель рассказал, как будут срывать референдумы: теракты и кровавые расправы

Генеральный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель заявил, что лучший способ сорвать референдумы в неподконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей — это теракты, запугивание местных жителей и физические расправы.

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