Кошель рассказал, как будут срывать референдумы: теракты и кровавые расправы

Генеральный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель заявил, что лучший способ сорвать референдумы в неподконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей — это теракты, запугивание местных жителей и физические расправы.
Генеральный директор "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель заявил, что лучший способ сорвать референдумы в неподконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей — это теракты, запугивание местных жителей и физические расправы.
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